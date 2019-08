Roma: chiusa per lavori viale Romania. Bus deviati

- Chiusa al traffico veicolare per lavori viale Romania, all’altezza del civico 15. Lo rende noto info Atac che su twitter comunica anche che per consentire i lavori sono state deviate le linee 52D e 360 provenienti da piazza delle Muse: da via Gian Giacomo Porro deviano per via Gualtiero Castellini, viale Parioli, piazza Ungheria. (Rer)