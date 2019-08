India: si chiude oggi visita primo ministro Modi in Bhutan

- Si chiude oggi la visita che il primo ministro indiano Narendra Modi ha aperto sabato in Bhutan. Nel primo giorno della missione, Modi e il capo dell'esecutivo locale, Lotay Tshering, hanno firmato dieci memorandum di intesa nei settori della ricerca spaziale, dell'aviazione, e della tecnologia informatica, e discusso dei passi utili a rafforzare ulteriormente la relazione bilaterale. "Abbiamo sostenuto un incontro ad ampio raggio, discutendo della relazione tra India e Bhutan. Ci sono ampi margini per migliorare ulteriormente i legami culturali ed economici tra le due nazioni", ha detto Modi citato dal quotidiano "The Times of India". Modi - al secondo viaggio nella nazione "amica", il primo da quando ha riottenuto la guida dell'esecutivo - ha anche presenziato alla cerimonia di inaugurazione della centrale idroelettrica di Mangdechhu. (segue) (Inn)