Russia-Usa: ministro Difesa Shoigu, Mosca non ha mai rifiutato dialogo su Trattato Inf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha mai rifiutato il dialogo con gli Stati Uniti in merito al Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, rilevando come da parte di Mosca ci sia sempre stata trasparenza in merito alle proprie azioni. “Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con Washington, fa febbraio fino ad oggi. Abbiamo mostrato la nostra apertura, ma senza avere risposte dagli Usa”, ha spiegato il ministro russo, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Shoigu ha poi ricordato come nel bilancio statunitense fossero presenti finanziamenti per lo sviluppo di missili a medio e corto raggio già un anno prima di ritirarsi dal Trattato Inf. (segue) (Rum)