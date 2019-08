Business news: Aramco, tempistiche quotazione compagnia verranno decise dagli azionisti

- La compagnia energetica saudita Aramco, la più grande azienda del mondo, è pronta per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) del 5 per cento delle sue attività, ma “la decisione finale” dovrà essere prese dagli azionisti. Lo ha dichiarato il responsabile finanziario della società Khalid al Dabbagh, durante un briefing con analisti e investitori in occasione della prima presentazione al pubblico dei dati semestrali della compagnia. "La società è pronta per l'Ipo”, ha dichiarato Al Dabbagh, precisando che i “tempi” della quotazione sono “un problema degli azionisti” i quali annunceranno l’avvio dell’offerta pubblica in base a quelle che loro stessi considerano le condizioni di mercato ottimali. La possibile quotazione di Aramco, parte integrante dell’ambizioso programma di riforme voluto dall’erede al trono saudita Mohammed bin Salman, è da circa due anni al centro del dibattito finanziario. In base alle stime di alcuni analisti, Riad prevede che l’Ipo valuterà l’azienda fino a 2 mila miliardi di dollari, consentendo alla compagnia di raccogliere fino a 100 miliardi di dollari dalla quotazione del 5 per cento dei suoi asset. (Res)