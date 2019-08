Business news: Egitto, 10 milioni di unità residenziali collegate a rete gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha collegato finora alla rete di distribuzione del gas 10 milioni di unità residenziali. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, in un comunicato. “L’espansione della rete di distribuzione domestica di gas naturale ha raggiunto 4 milioni di unità residenziali negli ultimi cinque anni”, ha spiegato il ministro. Nel luglio del 2018 l’Egitto ha lanciato una nuova iniziativa per espandere la rete con contratti di sei anni senza tassi d’interesse. “Lo scorso anno fiscale 2018-2019 ha visto un’espansione senza precedenti della rete di gas naturale, con 1,23 milioni di unità collegate in oltre 75 tra città e villaggi per la prima volta”, ha aggiunto El Molla. “Ora stiamo lavorando per attuare l’ambizioso piano d’azione previsto per l’anno fiscale 2019-2020, che ha l’obiettivo di raggiungere altre 1,2 milioni di unità in tutto il paese”. Il piano, ha concluso il ministro del Petrolio, coinvolgerà oltre 85 città. (Cae)