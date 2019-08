Business news: Oman, entra in funzione primo impianto eolico del sultanato

- Il sultanato dell’Oman ha annunciato la messa in funzione del primo impianto eolico su scala industriale del paese, il Dhofar Wind Power Project. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della compagnia locale Tanweer, l’impianto, situato ad Harweel nel governatorato di Dhofar, è stato allacciato alla rete elettrica la scorsa settimana. La vendita di elettricità prodotta dall’impianto avverrà nei prossimi mesi. Il parco eolico da 50 megawatt è composto di 13 turbine eoliche ed è stato costruito dal conglomerato multinazionale General electrics in collaborazione con la spagnola Tsk sulla base di contratti che sono stati vinti dall’emiratina Masdar. Tanweer supervisionerà il funzionamento e la gestione dell’impianto, che è anche il primo progetto eolico su larga scala nella regione del Golfo. La Oman Power and Water Procurement Company (Opwp), unico responsabile della produzione di energia elettrica e progetti di dissalazione idrica del sultanato, prevede di acquisire entro il 2025 almeno 2.200 megawatt di capacità elettrica basata su fonti rinnovabili all'interno del Main Interconnected System (Mis), che serve la metà settentrionale del sultanato. (Res)