Business News: Sud Sudan, gruppo Kcb annuncia investimenti nel paese

- Il gruppo Kenya Commercial Bank (Kcb) aumenterà i suoi investimenti nel Sudan del Sud con l'obiettivo di raddoppiare il numero dei suoi clienti entro la fine del prossimo anno. Lo ha detto ai media locali l'amministratore delegato Roba Waqo Jaldesa, per il quale il gruppo si sta "concentrando sull'espansione". La banca, che opera in Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi e Sudan del Sud, torna ad investire nel continente dopo aver chiuso 12 delle sue 23 filiali nel 2016 e nel 2017 a causa della guerra civile sud sudanese. "Abbiamo abbastanza capitale da investire nel mercato, sia in termini di fondi che di tecnologia", ha sottolineato Jaldesa, annunciando il progetto di introdurre il mobile banking e far crescere il numero dei suoi clienti da 122 mila a oltre 200 mila entro la fine del 2020. Di recente il responsabile finanziario del gruppo, Granton Ndungwa, ha affermato che l'istituto finanziario ha capitale sufficiente da investire nel mercato. (Res)