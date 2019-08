Business News: Etiopia, governo Giappone finanzierà con 3 milioni di dollari programma Undp per trasparenza elettorale

- Il governo del Giappone finanzierà con 3 milioni di dollari il programma del Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) destinato a promuovere in Etiopia la fiducia dei cittadini nella regolarità del processo elettorale etiope. L'accordo, riferisce l'emittente locale "Fana", mira in particolare a lavorare per il riconoscimento del ruolo istituzionale della Commissione elettorale nazionale (Nebe), nel quadro del programma Onu che è alimentato a livello multilaterale con un totale di 40 milioni di dollari. L'accordo di finanziamento è stato firmato dall'ambasciatore giapponese in Etiopia Daisuke Matsunaga e dal rappresentante residente dell'Undp ad Addis Abeba Turhan Saleh, alla presenza del presidente del Nebe, Birtukan Mideksa. Il sostegno finanziario del Giappone andrà in particolare all'acquisizione di urne e penne con inchiostro indelebile per evitare il doppio voto, in linea con gli standard approvati a livello internazionale, per migliorare la credibilità e la trasparenza delle elezioni generali etiopi, previste per il 2020. (Res)