Business news: Singapore, governo taglia drasticamente previsioni di crescita economica

- L’economia di Singapore, fortemente dipendente dalle esportazioni, continua a soffrire gli effetti del conflitto commerciale Usa-Cina. Il governo della città-Stato ha drasticamente ridimensionato le proiezioni di crescita economica per l’anno corrente, ad una forbice compresa tra lo 0 e l’1 per cento del Pil, contro l’1,5-2,5 per cento delle precedenti previsioni. Il ministero del Commercio e dell’industria, che ora prevede una crescita attorno allo 0,5 per cento del pil, aveva già ridimensionato le previsioni di crescita economica a maggio, dal 3,5 all’1,5 per cento del prodotto interno lordo. L’annuncio non giunge a sorpresa: nel trimestre aprile-giugno, infatti, Singapore ha conseguito una crescita economica di appena lo 0,1 per cento, confermando precedenti dati preliminari che anticipavano una frenata ai minimi da dieci anni a questa parte. (Fim)