Business news: Usa, in vigore bando a contratti di Stato con aziende tecnologiche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrato in vigore il divieto di acquisto di prodotti e servizi da Huawei, Zte e altre aziende tecnologiche cinesi imposto agenzie federali degli Stati Uniti: lo riferisce una nota pubblicata nel sito web del Registro federale Usa. Il documento intitolato “Divieto di contracting per taluni servizi e apparecchi di telecomunicazioni e videosorveglianza” si applica ad agenzie federali come il dipartimento della Difesa, l’Amministrazione per i servizi generale e la Nasa, e riguarda i prodotti e i servizi di una serie di aziende cinesi ritenute un pericolo per la sicurezza nazionale. (Was)