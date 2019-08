Business news: Giappone, a giugno aumento record degli ordinativi di macchinari

- Gli ordini core di macchinari industriali da parte del settore privato giapponese hanno segnato un aumento record inatteso nel mese di giugno, grazie soprattutto alla forte domanda dell’industria dei trasporti, secondo i dati ufficiali pubblicati questa mattina dall’Ufficio di gabinetto di quel paese. Gli ordini, che escludono quelli di navi e delle utility elettriche, in considerazione della loro volatilità, sono aumentati del 13,9 per cento su base mensile, a 960,3 miliardi di yen (9 miliardi di dollari): si tratta del miglior dato da agosto dello scorso anno in termini assoluti, e dell’incremento percentuale più elevato da quanto il governo giapponese ha iniziato a compilare dati analoghi, ad aprile 2005. Il governo giapponese ha mantenuto invariata la propria valutazione tendenziale, secondo cui gli ordini di macchinari – indicatore primario della spesa in conto capitale – esibiscono “segnali di ripresa”. (Git)