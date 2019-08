Business news: Giappone-Corea del Sud, Seul non ha spiegato ragioni restrizioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha reagito ieri alle ritorsioni commerciali annunciate dalla Corea del Sud, che il mese prossimo rimuoverà il Giappone dalla lista dei suoi partner privilegiati in risposta a una misura analoga di Tokyo. Il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese, Hiroshige Seko, ha dichiarato che il governo sudcoreano non ha spiegato le ragioni della sua decisione. “Sin dall’inizio, appare del tutto incomprensibile su quale base la Corea del Sud possa dire che le misure di controllo delle esportazioni giapponesi non rispondano al regime di controllo dell’export”, ha scritto Seko su Twitter. Le rappresaglie tra i due paesi proseguono dallo scorso anno, quando la Corte suprema della Corea del Sud ha ordinato ad aziende giapponesi di risarcire cittadini di quel paese per le pratiche di lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale. (Git)