Business news: India, costruttori automobili tagliano posti di lavoro in risposta a crollo vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili indiani hanno tagliato complessivamente 345 mila posti di lavoro negli ultimi mesi, chiuso numerosi showroom e concessionari e ridotto la produzione di autovetture in risposta alla peggiore contrazione delle vendite degli ultimi due decenni. Le vendite di automobili sono crollate del 31 per cento su base annua a luglio, a 200.790 unità. Si tratta della nona contrazione mensile consecutiva in India, secondo i dati pubblicati ieri dall’associazione dei produttori di automobili di quel paese. Vishnu Mathur, direttore generale dell’associazione, ha chiesto al governo indiano misure di sostegno urgenti per il settore, aggiungendo che il calo registrato a luglio è il peggiore da quello del 35 per cento del dicembre 2000. “L’impiego di circa un milione di lavoratori è a rischio”, ha aggiunto Vishnu nel corso di una intervista all’emittente televisiva "Ndtv". (Inn)