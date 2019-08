Business news: Corea del Sud, a luglio record nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi posti di lavoro creati dall’economia della Corea del Sud ha segnato un record positivo a luglio, grazie soprattutto ai settori della sanità, della ristorazione e dell’intrattenimento. Lo attestano i dati pubblicati questa mattina dall’ente statistico ufficiale sudcoreano, che rileva comunque un aumento del tasso di disoccupazione di due decimi di punto percentuale, al 3,9 per cento. Il numero degli occupati nella quarta economia asiatica è aumentato a luglio a 27,38 milioni, 299 mila in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’aumento è il maggiore su base annua da quello di 334 mila unità registrato a gennaio 2018. Il tasso di disoccupazione, al 3,9 per cento, è invece il più elevato registrato nel mese di luglio nell’arco degli ultimi 19 anni. Il tasso di disoccupazione tra i giovani adulti, di età compresa tra 15 e 29 anni, è aumentato dello 0,5 per cento, al 9,8 per cento. (Git)