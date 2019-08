Business news: Vietjete Grab firmano memorandum per soluzioni di trasporto

- Il vettore aereo low cost vietnamita Vietjet ha firmato un memorandum d’intesa con la startup dei trasporti urbani on demand Grab e con Swift247 per la fornitura di servizi di consegna super-espressa nel Vietnam, e di soluzioni di trasporto su strada e aeree ai consumatori nell’intero Sud-est asiatico. Il partenariato strategico è la prima collaborazione in assoluto tra Vietjet e Grab; le due aziende hanno affermato in una nota congiunta che il partenariato consentirà ad entrambe le parti di “sviluppare soluzioni a basso costo per la mobilità terrestre e aerea”. Le aziende si concentreranno sulla ricerca e lo sviluppo per l’introduzione delle rispettive piattaforme digitali, e per l’espansione nei mercati del Sud-est asiatico. Le due aziende collaboreranno inoltre con la startup Swift247 per integrare alle rispettive soluzioni di trasporto un servizio di consegna super-espressa, in grado di consegnare merci tra Hanoi e Ho Chi Minh City nell’arco di cinque ore. (Fim)