Business news: Tunisia: economia in crescita dell’1,1 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Tunisia è cresciuta dell’1,1 per cento nei primi sei mesi del 2019. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica (Ins). Inoltre, nel secondo trimestre del 2019, il Pil è aumentato dell’1,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018 e dello 0,5 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno in corso. L’Ins ha rivelato che il valore aggiunto del settore manifatturiero è diminuito dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018 e dello 0,2 per cento rispetto al nel primo trimestre del 2019. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, 15,3 per cento, passando dai 637.700 disoccupati nel primo trimestre a 634.900. (Tut)