Business news: Egitto, governo lancia nuova campagna di promozione del turismo

- Il governo egiziano ha lanciato una nuova campagna di promozione turistica denominata “PeopleToPeople”. Lo ha annunciato il ministero del Turismo in un comunicato. A illustrare l’iniziativa, curata dalla pagina social Beautiful Destination, è stato il ministro Rania al Mashat. La campagna evidenzia le specialità egiziane in termini di gastronomia, cultura e attività. “PeopleToPeople è una campagna che risveglia il potere della connessione umana. I video sottolineano il fatto che oltre alle destinazioni conosciute e ai nostri punti di riferimento, l’Egitto si muove, stupisce, attiva i sensi dei visitatori, non solo attraverso i suoi luoghi ma anche attraverso la sua gente, invitando persone di altri luoghi del mondo a fare esperienza della cultura dinamica e vibrante dell’Egitto”, ha commentato Al Mashat. “Il popolo egiziano – ha aggiunto il ministro - è fatto di orgoglio, passione, pace, progresso e produttività. Guardando al futuro, credo sinceramente che il popolo egiziano possa dare un enorme contributo al futuro successo del settore turistico”. La campagna PeopleToPeople fa parte del pilastro numero tre della strategia di promozione turistica del governo lanciata nel novembre del 2018. (Cae)