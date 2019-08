Business news: Egitto, importazioni in crescita del 6 per cento negli ultimi 3 mesi

- Le importazioni dell’Egitto sono cresciute del 6 per cento tra aprile e giugno 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, balzando a quota 2,7 miliardi di dollari. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Finanze. “La stabilità dei tassi di cambio ha contribuito ad aumentare le importazioni di alcuni beni essenziali come il grano, il cui incremento è stato pari al 15 per cento, e al riso, in crescita del 14 per cento”, si legge nel comunicato. In aumento nello stesso periodo anche le importazioni di farina (8 per cento), prodotti di forno (16 per cento), carne e pesce lavorati (14 per cento). Le importazioni di legumi hanno visto una crescita senza precedenti pari all’85 per cento, quelle di aglio e cipolle del 135 per cento, quelle di caffè e tè del 22 per cento. Al contrario, le importazioni di capi di bestiame sono calate del 32 per cento, quelle di carne congelata del 22 per cento. Anche l’import di prodotti caseari è diminuito del 7 per cento. Nel complesso, le importazioni egiziane da paesi con cui sono stati stretti accordi preferenziali sono salite del 17 per cento. (Cae)