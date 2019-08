Business news: Egitto mira a produzione petrolifera a 690 mila barili al giorno entro giugno 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto mira a raggiungere una produzione di petrolio di 690 mila barili al giorno entro la fine dell’anno fiscale 2019-2020 (che terminerà il 30 giugno 2020). Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in un comunicato stampa, nel quale ha annunciato l’apertura di una gara internazionale per la ricerca di petrolio e gas nel Mar Rosso, con chiusura prevista per il 15 settembre. "L'attuale produzione egiziana di petrolio greggio e condensati ha raggiunto i 630 mila barili al giorno ed è destinata a raggiungere i 690 mila alla fine dell'esercizio in corso", ha dichiarato il ministro. "Il settore petrolifero è riuscito nell'ultimo periodo a mantenere i tassi di produzione e ad affrontare il naturale declino dei pozzi e dei vecchi giacimenti attraverso un intenso piano d'azione a monte che utilizza tecnologie moderne", ha sottolineato El Molla. (Cae)