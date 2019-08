Business News: Etiopia, al via tavola rotonda su attuazione riforme economiche

- Si è tenuta ad Addis Abeba, in Etiopia, una tavola rotonda promossa dal governo per discutere di politiche di riforma economica. Lo riferisce l'emittente locale "Fana", precisando che la conferenza riunisce esperti del ministero delle Finanze e diversi consulenti con l'obiettivo di affrontare le principali problematiche legate all'attuazione delle riforme in agenda. Fra questi sono presenti come relatori Biruk Taye, Senior advisor presso il ministero delle Finanze etiope, Messai Tadesse, fondatore della società per investimenti Lucy Investment Partners Plc e Bruck Fikru, della compagnia Volcafe Ltd. Al centro del dibattito è l'evoluzione dei progetti intrapresi a livello governativo nell'ultimo anno e mezzo, e le politiche adottate per affrontare i problemi che richiedono una soluzione duratura, come l'inflazione, la carenza di valuta estera e il rimborso del prestito. L'incontro si propone infine di affrontare il tema delle privatizzazioni di imprese statali, oltre che le difficoltà nella fornitura finanziaria di investitori locali e stranieri. (Res)