Business News: Etiopia, rilasciate licenze petrolifere per 154 milioni di dollari

- Il ministero etiope delle Miniere e del Petrolio (MoMp) ha rilasciato licenze di esplorazione e produzione per 24 progetti di investimento con un capitale combinato di 4,95 miliardi di birr (circa 154 milioni di dollari). Lo ha annunciato in una nota il MoMp, precisando che nell'ultimo bilancio etiope, concluso il 7 luglio scorso, le autorità di Addis Abeba hanno rilasciato 5 licenze di produzione e 19 licenze di esplorazione petrolifera. Secondo la dichiarazione rilanciata dai media locali, il governo etiope non ha raggiunto in questa fase l'obiettivo prefissato di esportazione di minerali generando attualmente 49 milioni di dollari, ma ha creato posti di lavoro per oltre 179 mila persone. (Res)