Business News: Etiopia, Pechino finanzierà costruzione secondo parco industriale ad Adama

- Il governo cinese contribuirà a finanziare per l'85 per cento la costruzione di un nuovo parco industriale del valore di 300 milioni di dollari ad Adama, situata circa 100 chilometri a sud-est della capitale Addis Abeba. Lo riferisce l'emittente etiope "Fana" citando il consigliere economico e commerciale presso l'ambasciata cinese in Etiopia, Liu Yu. Il diplomatico ha detto che Pechino si impegnerà a garantire l'85 per cento dei finanziamenti necessari alla costruzione del parco tramite prestiti agevolati del governo, mentre il restante 15 percento proverrà dal governo etiope."Il parco industriale verrà pianificato per attrarre in particolare aziende impegnate nella produzione di attrezzature", ha detto Liu, aggiungendo che le autorità lavorano inoltre all'acquisizione di terreni. Quello di Adama sarà il secondo parco industriale nella città di Adama, un centro chiave per il commercio nell'Etiopia centrale: il primo è stato costruito dalla compagnia cinese Ccecc al costo di 146 milioni di dollari ed inaugurato dal premier etiope Abiy Ahmed lo scorso mese di ottobre. Con una superficie di 100 ettari, questo secondo parco industriale dovrebbe creare secondo le stime opportunità di lavoro per circa 25 mila etiopi e fa parte del grande piano governativo che punta a trasformare entro il 2025 la sua economia, prevalentemente agricola, in industrializzata. (Res)