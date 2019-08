Business News: Nigeria, Buhari chiede a Banca centrale di bloccare importatori esteri di prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha chiesto alla Banca centrale (Cbn) di bloccare le richieste di importatori di prodotti alimentari che operano in valuta estera. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato, precisando che il capo dello Stato intende "conservare" e "utilizzare" la riserva valutaria al fine di "diversificare l'economia" nazionale, e non per incoraggiare ad una "maggior dipendenza nei confronti dei prezzi degli importatori di prodotti alimentari". Durante il suo primo mandato, iniziato nel 2015, Buhari aveva imposto controlli sull'importazione di riso, un alimento base nel paese, per incoraggiarne la produzione locale. L'iniziativa ha tuttavia provocato l'ingresso nel paese di tonnellate di riso di contrabbando, in particolare dal vicino Benin. Due settimane fa, il governatore della Banca centrale, Godwin Emefiele, ha dichiarato che la banca avrebbe bloccato le importazioni di latte in valute straniere. Secondo gli esperti, se la misura verrà mantenuta questa farà aumentare i prezzi dei prodotti alimentari. (Res)