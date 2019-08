Business news: Russia-India, ministero Estremo Oriente russo invita compagnie indiane a investire nella regione

- I più importanti gruppi imprenditoriali indiani sono stati invitati a partecipare a una vasta gamma di progetti di investimento nell’Estremo Oriente russo. Lo ha riferito il ministero russo per lo sviluppo dell'Estremo Oriente e dell'Artico in una nota, pubblicata di fatto per accogliere una delegazione di alto livello giunta a Nuova Delhi. La rappresentanza indiana, guidata dal ministro del Commercio e dell'Industria Piyush Goyal, è in visita a Vladivostok per incontrare i funzionari federali e regionali russi, in vista della quinta edizione del Forum economico orientale, che si terrà dal 4 al 6 settembre. La parte russa ha presentato i progetti più promettenti nella regione ai funzionari del governo indiano e alla comunità imprenditoriale. In particolare, agli investitori indiani è stato chiesto di valutare con attenzione il segmento delle miniere di diamanti che, proprio nella regione dell’Estremo Oriente russo, offre particolari opportunità. (Rum)