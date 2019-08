Business news: Singapore, governo bandisce commercio domestico di avorio di elefante

- Singapore, uno dei principali hub internazionali di transito per il commercio illegale dell’avorio, ha annunciato l’imposizione di un bando al commercio domestico di avorio di elefante che diverrà effettivo a partire da settembre 2021, con sanzioni sino a 100 mila dollari e/o 12 mesi di reclusione. Il divieto, annunciato dalla Commissione per i parchi nazionali, intende interrompere le vendite di avorio di elefanti e dei relativi prodotti, nonché la loro esibizione in pubblico a fini commerciali. La città-Stato è firmataria della Convenzione sul commercio internazionali delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Cites), che bandisce il commercio internazionale di avorio di elefante sin dal 1990. (Fim)