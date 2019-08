Business news: Marocco, El Othmani, bozza bilancio 2020 prevede crescita del 3,7 per cento

- Il primo ministro del Marocco, Saad Eddine el Othmani, ha sottolineato che il progetto di legge di bilancio per il 2020 mira a raggiungere una crescita del 3,7 per cento dell'economia nazionale. Secondo una circolare inviata ai dipartimenti statali, Othmani ha detto che la bozza del bilancio per il prossimo anno prevede la continuità del dinamismo dei settori non agricoli. (Mar)