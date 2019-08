Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 18 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione garantisce una nuova giornata di bel tempo sul Nordovest, dove i cieli saranno in netta prevalenza poco nuvolosi. Farà eccezione qualche annuvolamento cumuliforme sulle Alpi ed anche sulla Liguria centro-occidentale, specie al mattino su quest'ultima. Clima caldo e un po' afoso: temperature intorno ai 30-32°C in Valpadana, in genere non superiori ai 26-27°C sulla Riviera ligure, complice la brezza marittima. Mare poco mosso. (Rpi)