Business news: Corea del Sud, esportazioni in calo del 22 per cento nei primi dieci giorni di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate del 22,1 per cento nei primi 10 giorni del mese di agosto, principalmente a causa della riduzione delle spedizioni di semiconduttori, secondo i dati dell’autorità doganale sudcoreana. Tra l’1 e il 10 agosto l’export sudcoreano è ammontato complessivamente a 11,5 miliardi di dollari; le spedizioni di semiconduttori e prodotti petroliferi – principali voci dell’export di Seul – sono calate rispettivamente del 34,2 e del 26,3 per cento. In controtendenza apparecchi di comunicazione wireless ed elettrodomestici, le cui esportazioni hanno segnato un balzo del 41,6 e del 25,6 per cento. Le esportazioni verso Cina e Stati Uniti – i principali partner commerciali di Seul – sono calate rispettivamente del 28,3 e del 19,5 per cento, a riconferma dei deleteri effetti del conflitto commerciale tra le due potenze sulla quarta economia asiatica. (Git)