Business news: India-Russia, firmati cinque accordi di cooperazione fra le regioni dei due paesi

- Cinque regioni della Russia orientale e cinque Stati indiani hanno firmato altrettanti accordi di cooperazione. I settori interessati sono turismo e produzione automobilistica (con un memorandum firmato tra Buriazia e Maharashtra), estrazione di diamanti (Sacha-Jacuzia e Gujarat), produzione di carbone (Kamchatka e Goa, che collaboreranno anche nel settore turistico) e l'industria dell'estrazione di gas e petrolio (Sakhalin e Haryana). Si aggiungono a un'ulteriore collaborazione tra l’università federale dell’Estremo oriente russo e l’ateneo Amity, sottoscritta anche dalla Corporazione nazionale per lo sviluppo dei talenti indiana e l'Agenzia russa per l'attrazione di investimenti e il supporto all'export. La delegazione indiana, di cui fanno parte il ministro per l'Industria e il Commercio Piyush Goyal, i primi ministri di quattro Stati indiani e oltre 100 imprenditori, attualmente a Vladivostok, ha incontrato i presidenti di cinque regioni della Russia orientale in diversi incontri durante la mattinata. (Rum)