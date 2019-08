Business news: Bulgaria-Giappone, ministro Esteri Zaharieva riceve omologo Kono, pronti ad accogliere investimenti giapponesi

- Il ministro degli Esteri bulgaro Ekaterina Zaharieva ha ricevuto a Sofia l'omologo giapponese Taro Kono. La Bulgaria, secondo quanto affermato da Zaharieva, vuole vedere maggiori investimenti e turisti giapponesi nel paese. In particolare, ha osservato il ministro, la Bulgaria offre "opportunità di investimento straordinarie" per le società giapponesi del settore high-tech. "Ci sono già diverse grandi società e auspichiamo con forza che ci sarà presto una casa di produzione automobilistica, non solo di componenti, dal Giappone in Bulgaria", ha detto Zaharieva. Secondo quanto aggiunto dallo stesso capo della diplomazia di Sofia tramite Twitter, nell'incontro con l'omologo giapponese sono state discusse le strategie per rafforzare i rapporti bilaterali tra Tokyo e Sofia, oltre che quelli tra Giappone e Ue. (Bus)