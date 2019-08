Business news: Washington rinvia al 15 dicembre tariffe aggiuntive su merci cinesi

- Gli Stati Uniti rinvieranno la decisione di applicare ulteriori tariffe del 10 per cento su alcune importazioni cinesi fino al 15 dicembre: lo ha annunciato l'ufficio del rappresentante del Commercio degli Stati Uniti. "E' stato stabilito che le tariffe dovrebbe essere rinviate al 15 dicembre per alcuni articoli", afferma la nota. "I prodotti di questo gruppo comprendono, ad esempio, telefoni cellulari, computer portatili, console per videogiochi, determinati giocattoli, monitor di computer e determinati articoli di calzature e abbigliamento, si legge nella nota. Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha reso noto che le tariffe del 10 per cento sulle importazioni cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari precedentemente annunciate dal presidente Donald Trump entreranno in vigore il primo settembre come previsto. (Was)