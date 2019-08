Business news: Cina, vendite auto registreranno calo a due cifre nel 2019

- Gli acquisti di auto nuove in Cina hanno registrato la 13ma contrazione consecutiva nel mese di luglio, alimentando lo spettro del primo calo a due cifre per l’intero 2019. A luglio le vendite hanno segnato una contrazione del 4,3 per cento, secondo i dati forniti lunedì dall’Associazione dei costruttori di automobili cinesi. I dati delle vendite annuali sono in calo costante da luglio dello scorso anno, e la via verso una ripresa appare ancora accidentata, complici un mercato azionario debole, la speculazione nel settore immobiliare e l’irrigidimento delle norme sulle emissioni inquinanti. “Il nostro fatturato è calato più bruscamente dello scorso anno”, ha dichiarato a “Nikkei” un dipendente di un concessionario di Geely a Guangzhou. “E’ perché l’economia va male”. Geely, precedentemente mota come Zhejiang Geely Holding Group, è la casa madre di Volvo, e detiene una partecipazione in Daimler e nella malese Proton. Anche Byd, primo produttore di auto elettriche al mondo, appare in difficoltà: a luglio le vendite dell’azienda sono calate del 17 per cento su base annua. (Cip)