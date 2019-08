Business news: Cina, crescita output industriale ai minimi da 17 anni

- Il governo cinese ha pubblicato una serie di indicatori economici la ci debolezza ha stupitogli analisti. Tra tutti, la crescita della produzione industriale nel paese è decelerata ai minimi da oltre 17 anni, a riprova degli effetti sempre più marcati del conflitto commerciale in atto con gli Stati Uniti. L’output industriale cinese è aumentato di appena il 4,8 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno, meno delle previsioni più caute formulate dagli economisti nei giorni scorsi. A dispetto di oltre un anno di misure di incentivo alla crescita e all’attività economica, i dati pubblicati questa mattina evidenziano che la domanda domestica cinese resta debole, il clima negli stabilimenti produttivi è improntato alla sfiducia, le importazioni languono e i prestiti bancari sono inferiori alle attese. Anche la crescita delle vendite al dettaglio è stata inferiore alle previsioni più pessimistiche: più 7,6 per cento su base annua a luglio, contro il più 9,8 per cento di giugno. Gli investimenti in asset fissi sono aumentati del 5,7 per cento su base annua, un decimo di punto in meno rispetto al dato del primo semestre 2019. (Cip)