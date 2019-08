Business news: Steg, Tunisia in grado di fornire elettricità alla Libia

- Il direttore della Società tunisina di energia elettrica e gas, Steg, Moncef Harrabi, ha annunciato che la Tunisia è in grado di fornire elettricità alla Libia. ''La Tunisia sta fornendo elettricità alla Libia a seguito dell'avvio delle stazioni di Mornaguia e Rades'' ha dichiarato Harrabi in una nota stampa. La Libia sta attraversando una crisi che ha portato a interruzioni di corrente fino a 12 ore al giorno. La situazione è aggravata dai combattimenti a sud di Tripoli in corso tra le forze del Governo di accordo nazionale e l’Esercito nazionale libico (Lna), secondo quanto riferito dalla General Electricity Company di Libia (Gecol). (Lit)