Business news: Egitto al lavoro per convertire a gas circa 50mila auto all’anno

Egitto al lavoro per convertire a gas circa 50mila auto all'anno

- Il ministero del Petrolio egiziano prevede di convertire ogni anno circa 50mila auto alimentate con combustibili convenzionali con sistema a doppia alimentazione (convenzionale e a gas). Lo ha annunciato oggi il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in un comunicato stampa. Nella nota il ministro ha sottolineato che la media è decisamente al di sopra delle 33mila auto trasformate lo scorso anno, precisando che il piano prevede una serie di proposte di pagamenti agevolati per coloro che decideranno di avviare la modifica. "Il piano è in linea con la visione della leadership politica di sostituire il carburante tradizionale con il gas naturale e l'espansione nella costruzione di stazioni di servizio", ha affermato El Molla. Per ora, l'Egitto ha circa 280.000 auto alimentate a gas, servite da una rete di 187 stazioni di rifornimento e 72 centri di conversione. El Molla ha ordinato alle aziende legate al ministero Car Gas e Gastec a lavorare per studiare ulteriori sistemi di pagamento agevolato. (Cae)