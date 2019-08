Business news: ministro Algeria, cessione Anadarko a Occidental “puramente commerciale”

- La cessione delle attività della società statunitense Anadarko in Africa e in Algeria alla Occidental è “puramente commerciale” e non influenzare il proseguimento delle attività in corso nel paese nord africano. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, che non ha chiarito se lo Stato procederà con il suo diritto di opzione nella transazione o consentirà all’acquirente di proseguire le attività avviate da Anadarko. Lo scorso 8 agosto, la statunitense Occidental ha acquisito la Anadarko per un valore di 55 miliardi di dollari. Anadarko, è il secondo investitore nel settore degli idrocarburi in Algeria dopo Sonatrach, e concorre alla produzione di 300.000 barili di petrolio al giorno. Inoltre, il nuovo acquirente prevede di vendere i propri beni alla società francese Total. (Ala)