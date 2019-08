Business news: Usa-Iran, Ofac concede ad ATR permesso di rifornire pezzi ricambio ad Iran Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) ha concesso al produttore di aerei a turbo elica ATR il permesso di fornire all'Iran Air i pezzi di ricambio per mantenere operativa la sua flotta aerea. Lo ha riferito un portavoce di ATR al sito specializzato “Atw”. "Nell'aprile 2019, ATR ha ottenuto una licenza per il sostegno della flotta di Iran Air (13 aeromobili) da parte dell’Ofac”, ha sottolineato il portavoce. La licenza consentirà ad ATR di esportare parti, componenti e strumenti, aggiornare i software e fornire la tecnologia necessaria per garantire il funzionamento sicuro dell'aeromobile. La licenza scade il 30 aprile 2021. Iran Air ha ordinato 20 ATR 72-600, più altri 20 opzionali nel febbraio 2016. Un lotto di cinque è stato consegnato nelle 24 ore prima che le sanzioni venissero ripristinate lo scorso anno e si ritiene che altri tre fossero pronti per la consegna se il termine fosse stato ritardato di 24 ore. ATR inizialmente sperava che avrebbe ricevuto l'autorizzazione dall’Ofac. (Res)