Business news: Bahrein, proseguono lavori realizzazione linea metropolitana

- Proseguono i lavori per la realizzazione della metropolitana del Bahrein che rafforzerà ulteriormente la posizione del regno nella regione per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto civile. Secondo quanto si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano "Gulf Daily News" il progetto sarà completato e operativo entro il 2023 con un costo stimato compreso tra 1-2 miliardi di dollari. La linea avrà una lunghezza totale di 109 chilometri. Il progetto sarà attuato in quattro fasi e prevede lo sviluppo di sei linee con treni elettrici senza conducente in grado di trasportare 43.000 passeggeri all'ora da più di 20 stazioni sparse in tutto il paese. La rete monorotaia nazionale del Bahrein è stata proposta e approvata per la prima volta dal Consiglio dei ministri nel 2008, ma si è fermata poco dopo a causa della crisi finanziaria globale. Le offerte per la costruzione della metropolitana leggera sono state inviate il 6 ottobre 2015 nel quadro dello sviluppo della locale di un sistema ferroviario intra Golfo. Per quanto riguarda il Bahrein, la rete ferroviaria che mira a collegare i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo verrà completata entro la fine del 2023 e collegherà una stazione di carico nel porto di Khalifa Bin Salman a Hidd e un terminal passeggeri a Salmabad con l’Arabia Saudita. (Res)