Migranti: polemica su un parroco di Sora, durante omelia dice "che persecuzioni, vengono qui con telefonini"

- E' polemica attorno alla predica del parroco di Sora che durante un'omelia all'aperto per la messa di San Rocco, ripresa con gli smartphone dai fedeli, ha espresso commenti nei confronti dei migranti dicendo "ma quali persecuzioni, vengono qui con i telefonini e le catenine al collo, guardiamo la nostra città e la nostra patria". Il prete sul suo profilo Facebook era già stato ripreso da concittadini e fedeli dopo aver pubblicato dei post contro gli sbarchi dei migranti. Tra chi commentava "non sei degno di essere un prete, vergognati" e chi lo appellava "pretucolo", il parroco si era già fatto conoscere per le sue posizioni. Tuttavia stavolta il video ha fatto il giro del web ed è arrivato anche all'indirizzo del vescovo del territorio. Una nota vescovile, che ha fatto seguito all'episodio avvenuto il 16 agosto, spiega che "la testimonianza di San Rocco incoraggia ancor più l’operato della nostra Chiesa, soprattutto attraverso la Caritas, sempre impegnata nell’accoglienza e nel servizio amorevole nei confronti delle antiche e nuove forme di povertà". (Rer)