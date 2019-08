Quirinale: Mattarella, affrontare il nuovo con coraggio, ripartire dalla persona

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente della Fondazione "Meeting per l’Amicizia fra i Popoli", professoressa Emilia Guarnieri, scrive che "il 'Meeting per l’Amicizia fra i Popoli' compie quarant’anni e offre, ancora una volta, alla comunità di cui è espressione e all’intera società italiana, una preziosa occasione di incontro, di scambio di esperienze e di crescita culturale. In apertura di questa nuova edizione, desidero anzitutto rivolgere agli organizzatori l’augurio che, nella consapevolezza del valore del traguardo raggiunto, si continui ad alimentare l’impegno per affrontare le sfide dei tempi nuovi. Saluto con cordialità i tanti volontari, giovani e meno giovani che accompagneranno, da protagonisti, gli eventi in programma. Il titolo scelto per il quarantennale - 'nacque il tuo nome da ciò che fissavi - induce alla riflessione sull’umanità dell’uomo", prosegue il capo dello Stato, "sulla relazione necessaria con l’altro, sul formarsi della comunità, sul dialogo incessante tra la fede personale e la storia. Attorno a noi i cambiamenti sono sempre più rapidi. Straordinarie opportunità ci vengono offerte e altre lo saranno molto presto. Nel contempo, però", afferma Mattarella, "si presentano inedite ingiustizie, povertà, egoismi, insicurezze, minacce al valore della pace". (segue) (Com)