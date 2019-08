Quirinale: Mattarella, affrontare il nuovo con coraggio, ripartire dalla persona (2)

- Mattarella prosegue scrivendo che come sia "necessario affrontare il nuovo con coraggio, senza nostalgie paralizzanti, conservando sempre spirito critico e apertura a chi ci è prossimo. Ripartire dalla persona è un percorso di crescita e di liberazione a cui siamo continuamente richiamati. In questo percorso ciascuno deve saper trovare il senso e il valore della comunità, anzi deve contribuire a costruirlo tessendo i fili umani della solidarietà. Il Meeting è stato nella sua storia animatore di dialogo e l’augurio", conclude il presidente della Repubblica, "è che in questo importante anniversario trovi ulteriore impulso per rendere servizio alla società". (Com)