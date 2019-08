Rai: Anzaldi (Pd), Vigilanza si occupi di caso Arrigoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anzaldi afferma, poi, che "basta vedere cosa è andato in onda il 14 agosto, quando la Arrigoni illustrava le varie ipotesi della crisi: con le elezioni subito, 'il 15 novembre potrebbe nascere un nuovo governo abile a lavorare alla manovra' (ipotesi cara a Salvini, ma tutta da verificare e senza alcun fondamento reale), invece con un eventuale governo senza Lega ma con M5s-Pd-Leu ci sarebbe 'un asse della poltrona, come carica Salvini'. Ecco teleSalvini, ma pagano tutti gli italiani. Ecco perché", conclude il deputato del Pd, "è urgente far entrare in vigore la par condicio e ricondurre subito le trasmissioni di palinsesto sotto la diretta responsabilità dei direttori dei tg". (Rin)