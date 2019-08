Business news: Reliace cede il 20 per cento del suo business petrolchimico a Saudi Aramco

- Il gruppo indiano Reliance Industries Ltd cederà al colosso petrolifero di Stato saudita Saudi Aramco una quota del 20 per cento nelle proprie attività di raffinazione petrolchimica. Lo ha annunciato il presidente di Reliance, Mukesh Ambani, sottolineando che la cessione costituisce uno dei maggiori investimenti esteri mai operati in India, e il più grande nella storia di Reliance. “Questo è l’investimento estero più grande nella storia di Reliance”, ha detto Ambani in occasione dell’annuale assemblea generale del gruppo presso la capitale finanziaria dell’India, Mumbai. Il presidente di Reliance ha dichiarato che il valore della quota è stato fissato a 75miliardi di dollari, incluso il debito. Saudi Aramco, il principale produttore di petrolio al mondo, conduceva da tempo colloqui con Reliance per l’acquisizione di una parte delle sue attività petrolchimiche. Aramco fornirà 500 mila barili giornalieri di petrolio greggio alla raffineria di Jammagar come parte dell’accordo. (Inn)