Perù: episodio di tachicardia, ex presidente Fujimori riportato di nuovo in clinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, è stato trasportato venerdì dal carcere pelle Barbadillo - dove sconta una pena per crimini contro l'umanità - alla Clinica Centenario. Lo riferisce il medico curante, l'ex parlamentare Alejandro Aguinaga, riportando sintomi di tachicardia per l'ex capo di stato. Il trasporto in ospedale è stato fatto per "effettuare una valutazione cardiologica in profondità e prescrivere un eventuale trattamento", ha detto Aguinaga citato dal quotidiano "El Commercio". Fujimori, 81 anni, soffre da tempo di diverse patologie che lo costringono a periodiche visite nella clinica "Peruano Japonesa". Si tratta dell dove era stato ricoverato per oltre cento giorni, nel 2018, dopo che la giustizia aveva negato l'indulto a lui concesso per ragioni umanitarie dall'altro ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski. A gennaio del 2019 un parere medico elaborato dall'Istituto di medicina legale (Imp) segnalava che Fujimori poteva essere seguito nella struttura ambulatoriale del carcere penale di Barbadillo. (Brb)