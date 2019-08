Alba: lavori per il teleriscaldamento, per 20 giorni divieto di sosta in via Santorre di Santarosa

Cuneo, 17 ago 17:34 - (Agenzia Nova) - Ad Alba (Cuneo), a causa di lavori sulla rete del teleriscaldamento, da lunedì 19 agosto 2019 a venerdì 6 settembre 2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (con l'avanzamento dei lavori) in via Santorre di Santarosa. (Rpi)