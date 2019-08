Governo: De Petris (Leu), basta giochi Salvini, sì a esecutivo legislatura con accordo su pochi punti

- Loredana De Petris, senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, scrive in una nota che "mi auguro che il Movimento cinque stelle eviti di cedere per l'ennesima volta agli irresponsabili giochi tattici di un Salvini che cerca solo di tirarsi fuori dal vicolo cieco in cui si è cacciato. Non è certo di una riedizione ancora più sgangherata e funesta di questo governo, in cui il capo della Lega ha fatto per oltre un anno il bello e il cattivo tempo, che l'Italia ha bisogno. Quel che è necessario per il Paese - prosegue la parlamentare - è un governo che sappia darsi un orizzonte di legislatura coerente, basato non su centinaia di pagine di programma ma su pochi punti essenziali sui quali verificare il prima possibile una possibile convergenza. In caso contrario, l'unico sbocco limpido sarebbero le elezioni. E' necessario affrontare l'emergenza ambientale, ormai gravissima, e quella economica, con un programma di investimenti per il risanamento ambientale capace di creare sviluppo e posti di lavoro oltre che di fermare e contrastare la devastazione ambientale. E' urgente", sottolinea l'esponente di Leu, "rimettere mano alla legge elettorale per ripristinare, con il proporzionale, una vera e plurale rappresentanza. Ed è fondamentale cancellare le norme feroci, inumane e spesso anticostituzionali imposte da Salvini con i suoi decreti Sicurezza. Ma ancora prima", conclude De Petris, "è necessario verificare la convergenza su alcuni valori democratici e umani essenziali che sono stati da oltre un anno troppo spesso sacrificati o trascurati". (Com)