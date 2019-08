Imprese: Cgia Mestre, anche nel Lazio trend negativo per artigiani, chiuse 285 attività nel 2019

- Secondo i dati oggi diffusi dalla Cgia di Mestre (Confederazione generale italiana degli artigiani), nel Lazio - nel primo semestre del 2019 - a fronte di 3.912 iscrizioni di imprese artigiane, sono ben 4.197 quelle che hanno cessato l'attività. Un saldo negativo che si accoda al trend nazionale e che vede nel Lazio un calo quindi di 285 unità. In particolare sempre nel Lazio, nel 2009 le imprese artigiane erano 100.971, mentre il 2018 si è chiuso con 94.372 del settore in attività. Dall'inizio della crisi, e fino allo scorso anno, sono sparite quindi 6.599 imprese artigiane pari a un calo del 6.5 per cento. Un dato in linea con l'andamento negativo nazionale che nello stesso periodo, dal 2009 al 2018, ha registrato una diminuzione di 11,3 per cento di imprese in meno, pari a 165.598 unità. Per quanto riguarda il centro Italia in generale negli stessi anni si è passati dalle 295.243 imprese attive del 2009 alle 263.367 del 2018, un calo del 10,8 per cento pari a 31.876 unità. (Rer)