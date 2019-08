Business news: progetto gnl canadese esporterà verso l’Asia dal 2024

- Un progetto da 30 miliardi di dollari per l’estrazione di gas naturale nel British Columbia, guidato dalla compagnia petrolifera Royal Dutch Shell, dovrebbe avviare l’esportazione di gas naturale liquefatto (gnl) verso l’Asia dal 2024, grazie al sostegno finanziario ricevuto dal governo federale canadese. Ottawa fornirà al progetto sussidi per 275 milioni di dollari canadesi; i partner del progetto includono la compagnia petrolifera di Stato malese Petronas, l’azienda giapponese Mitsui Corp e altre compagnie energetiche asiatiche. Il Canada è ad oggi il quarto produttore di gas naturale al mondo, e sta tentando di ridurre la propria dipendenza dagli Usa, verso cui dirige circa la metà delle sue esportazioni di gnl. (Was)