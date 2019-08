Business news: Hong Kong, aziende lanciano allarme per effetto proteste sull’economia

- Le aziende di Hong Kong sono sempre più preoccupate dagli effetti economici delle proteste che si protraggono in quel territorio da dieci settimane consecutive. I dirigenti di alcune delle principali aziende e società di Hong Kong, che hanno annunciato i loro risultati provvisori la scorsa settimana, hanno anticipato un calo degli utili per effetto delle dimostrazioni, che culminano sempre più spesso in scontri con le forze dell’ordine. Clement Kwok King-man, ad di Hongkong and Shanghai Hotels, che opera il noto Peninsula Hotel, ha persino paventato rischi per “la stabilit economica di Hong Kong nel suo complesso”. L’ad della compagnia aerea Cathay Pacific Airways, Rupert Hogg, ha avvertito mercoledì scorso che le prenotazioni in entrata a Hong Kong sono calate rispetto allo scorso anno per effetto delle proteste. Il direttore commerciale della compagnia, Paul Loo Kar-pui, ha partlato di un “calo a due cifre”. Cathay Pacific non ha ancora subito una contrazione dell’utile, che nel primo semestre 2019 è ammontato a 172 milioni di dollari, ma i dati relativi ai viaggiatori lasciano presupporre problemi per i prossimi mesi. La situazione della compagnia è complicata dalla partecipazione di suoi dipendenti alle proteste di Hong Kong, che sono costate all’azienda un avviso di sicurezza ai viaggiatori da parte dell’autorità cinese dell’aviazione civile. (Cip)