Business news: cinese Ccecc interessata a progetti ferroviari in Azerbaigian

- China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc), specializzata nel settore delle costruzioni ferroviarie, è interessata a collaborare a diversi progetti infrastrutturali in Azerbaigian. Lo hanno dichiarato i rappresentanti del Ccecc (una consociata di China Railway Construction Corporation Limited) in una riunione con il ministro dell'Economia azerbaigiano Shahin Mustafayev. Stando a quanto riferito in una nota del dicastero, Mustafayev ha osservato che le relazioni con la Cina si stanno sviluppando in tutte le direzioni, tra cui logistica, transito di merci, commercio, investimenti e l’Itc. I due paesi stanno anche collaborando nel campo umanitario, lavorando per espandere gli scambi turistici. Secondo il ministro, esiste il potenziale per un'ulteriore espansione dei legami. L'Azerbaigian ha un ufficio di rappresentanza commerciale in Cina e la commissione intergovernativa Azerbaigian-Cina per il commercio e la cooperazione economica svolge un ruolo importante nell'espansione della cooperazione bilaterale. (Res)